Valinhos inicia testes com frota elétrica em serviços e ônibus

Já o micro-ônibus elétrico da Ankai , cedido à SOU Valinhos, entrou em operação nesta sexta-feira (25) , em duas linhas especiais que simulam rotas com passageiros para avaliação de desempenho. Aos domingos, ele também será testado em linhas regulares.

Três modelos da JAC Motors já circulam na cidade: uma picape usada pela Secretaria de Mobilidade Urbana , um SUV para o patrulhamento da Guarda Civil Municipal e um veículo leve para atividades administrativas . Todos foram cedidos por comodato, sem custos para o município , por um período inicial de 30 dias, com possibilidade de prorrogação.

A Prefeitura de Valinhos começou a testar veículos 100% elétricos para uso em diferentes serviços públicos , com foco na redução de custos operacionais e emissões de poluentes . Os testes envolvem quatro veículos de fabricantes distintas , incluindo um micro-ônibus para o transporte coletivo.

Além de contribuir com a melhoria da qualidade do ar e a redução da poluição sonora, os veículos elétricos têm custo por quilômetro até seis vezes menor do que os modelos a combustão. A Secretaria de Mobilidade Urbana também analisa experiências de outras cidades para embasar uma possível adoção definitiva da frota elétrica.

O micro-ônibus em teste tem capacidade para 32 passageiros, sendo dez sentados, acessibilidade para cadeirantes e sistema de som para comunicação entre motorista e passageiros.