Polícia prende foragido com drogas e armas em Campinas

A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (26), no Distrito Industrial de Campinas um homem de 27 anos, foragido da Justiça e investigado por tráfico de drogas. Na casa onde ele morava com a esposa e os filhos, os agentes encontraram R$ 22.935,00 em dinheiro, quase 1,6 kg de maconha, duas balanças de precisão, dois revólveres calibre 32 — sendo um com numeração suprimida, além de um caderno com anotações e duas munições intactas.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima feita diretamente a uma equipe da PM, com foto e endereço do suspeito. Ao consultarem o banco de dados, os policiais confirmaram dois mandados de prisão ativos.

Durante a abordagem, o suspeito estava dentro de casa com a companheira e os filhos, sendo um deles bebê. Segundo os policiais, ele confessou espontaneamente que havia mais entorpecentes e dinheiro no local. Além dos entorpecentes já citados, foram apreendidos dois celulares, um caderno de anotações e duas armas de fogo, uma delas sem numeração, caracterizando crime previsto no artigo 16 da Lei do Desarmamento.