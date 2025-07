Segunda começa com chuva e queda de temperatura em Campinas

Após um fim de semana marcado por sol e calor, Campinas começa a semana com mudança drástica no tempo. A previsão para esta segunda-feira (28) é de céu nublado, possibilidade de garoa pela manhã e pancadas de chuva à tarde, segundo a Climatempo. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima não deve passar dos 25°C, já refletindo a atuação de uma frente fria sobre a região.

A expectativa de chuva é de 54% com volume estimado em 1,6mm, o que pode representar a primeira precipitação do mês de julho, até agora completamente seco. O vento sopra do noroeste com velocidade de até 9 km/h, enquanto a umidade relativa do ar deve variar entre 44% e 83%.

Segundo os meteorologistas, essa frente fria deve manter o tempo mais fechado e as temperaturas mais baixas até pelo menos a próxima quarta-feira. A sensação térmica tende a cair ainda mais à noite e nas madrugadas, exigindo atenção redobrada com a saúde, principalmente entre idosos e crianças.