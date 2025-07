HC da Unicamp muda protocolo para pacientes trans

O Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp dará início em agosto a um novo ciclo de capacitação para servidores da recepção, como parte da política de atenção integral a pacientes trans, travestis, intersexo e não binários. A ação será acompanhada de mudanças no sistema de prontuário, que passará a reconhecer identidade de gênero além do binário masculino-feminino.

A iniciativa é coordenada pelo Grupo de Trabalho em Diversidade e Humanização, criado após um caso emblemático: uma mulher trans foi internada em um quarto masculino, fato classificado como “evento-sentinela”. A partir disso, o hospital deu início a um processo institucional para garantir dignidade, respeito e acolhimento em todas as etapas do atendimento, da entrada até a alta hospitalar.

Entre os avanços previstos, estão o uso do nome social e do pronome de escolha do paciente, a alocação em quartos de acordo com o gênero identificado, além da formação continuada dos profissionais da rede. A enfermeira Isabela Nogueira, integrante do GT, ressalta que o objetivo é “transformar a forma de cuidado” no hospital. “A violência contra pessoas trans vai além do gênero: envolve raça, classe, falta de oportunidade. Nosso olhar precisa ir além”, afirma.