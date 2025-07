Volta do Chapadão fecha vias e muda trânsito no domingo

A 9ª Volta do Chapadão, tradicional evento em homenagem ao automobilismo histórico de Campinas, acontece neste domingo (27) com interdições no trânsito da região do Jardim Chapadão. A Emdec vai bloquear trechos da avenida João Erbolato e ruas próximas para garantir a segurança do público e dos participantes.

A concentração dos veículos ocorre das 8h às 12h, com cerca de 20 automóveis antigos em exposição na Praça 23 de Outubro, também conhecida como Torre do Castelo. A partir das 10h, dez carros das décadas de 1930 e 1940 participam de uma simulação de corrida, relembrando provas históricas realizadas na cidade.