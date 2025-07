Campinas conclui recape da Lix da Cunha em obra de R$ 4,5 mi

A Avenida Lix da Cunha, uma das principais artérias viárias de Campinas, está com o asfalto novo. A Prefeitura concluiu nesta semana a recuperação completa de sete quilômetros da via nos dois sentidos, beneficiando motoristas que circulam diariamente entre a região central, bairros como o Jardim Eulina e as rodovias Anhanguera (SP-330) e Campinas-Monte Mor (SP-101).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A obra priorizou os trechos mais danificados e as faixas exclusivas de ônibus, onde o desgaste do pavimento era mais crítico. O serviço começou com a retirada da camada antiga (fresagem), seguida da aplicação e compactação de nova massa asfáltica. Mais de 5 mil toneladas de asfalto foram usadas para cobrir toda a extensão da avenida recapeada.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, o investimento foi superior a R$ 4,5 milhões. “É um procedimento importante porque protege o pavimento e faz com que a vida útil do asfalto seja maior”, explicou.