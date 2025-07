Flávio Paradella: O terreno que tu cerca já tá cercado

A polêmica do cercamento no entorno do Centro de Convivência ganhou novo capítulo com a decisão da Justiça de suspender, por liminar, a instalação do gradil. A medida, porém, tem pouco efeito prático, já que as grades metálicas de dois metros de altura já estão no lugar. Mas cria um embaraço jurídico e político importante: o juiz Mauro Iuji Fukumoto exigiu o parecer formal do Condephaat, instância estadual de proteção ao patrimônio, documento que a Prefeitura de Campinas ainda não possui.

Desde o início da obra, o governo municipal sustentava ter autorização unânime do Condepacc, o conselho municipal de patrimônio, e que o projeto havia sido protocolado no Condephaat. Agora, com a liminar desfavorável, a gestão Dário Saadi admite aguardar manifestação oficial do órgão estadual — e ressalta que o Condephaat está em recesso administrativo, o que pode atrasar a resposta. Ou seja, criou-se uma lacuna que reforça o discurso da oposição.

Na prática, o juiz não determina a retirada imediata do gradil, mas a simples ausência da autorização formal alimenta o debate sobre a condução do processo. A Prefeitura alega que o cercamento é necessário para proteger o teatro de arena contra vandalismo, fogueiras e uso de drogas. Além disso, o perímetro garante a cobertura da obra durante o período de garantia da construtora, especialmente após investimentos técnicos como o uso de PMMA na impermeabilização do piso.