GM identifica jovens que depredaram abrigo de ônibus em Campinas

Quatro adolescentes foram identificados pela Guarda Municipal de Campinas após destruírem um abrigo de ônibus na Vila 31 de Março, na última quarta-feira, dia 23. O vandalismo ocorreu na rua Dr. Frederíco M. Machado e teria sido motivado por um “desafio de vandalismo”, conforme apontaram as autoridades.

O grupo, com idades entre 11 e 15 anos, foi flagrado após intensificação do patrulhamento no bairro e análise de imagens. Segundo a ocorrência, os adolescentes desferiram socos contra a estrutura do ponto de ônibus até quebrarem a cobertura.

A identificação foi formalizada na Delegacia da Infância e Juventude, com a participação da Emdec e da empresa concessionária responsável pela manutenção do equipamento. Os responsáveis pelos menores também foram apontados no registro.