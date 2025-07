Flávio Paradella: A saia justa no Hospital Metropolitano

Era para ser um evento festivo, marcado por discursos otimistas sobre o futuro Hospital Metropolitano da Região de Campinas. Mas o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes (Republicanos), rompeu a bolha de exaltação e fez o que se espera de um gestor diante de uma crise: cobrou providências urgentes. E acertou no alvo.

Em sua fala, Zezé colocou o dedo na ferida. “Tem gente morrendo na fila. O que nós temos para agora?” Segundo ele, o problema é urgente demais para esperar. “O prefeito é o para-choque do governador. Nada chega lá no governador, chega primeiro no prefeito. E as pessoas que estão morrendo na fila não dá para esperar construir um hospital daqui dois anos. Quero coisa que seja agora. Agora. O que nós temos para agora?”, declarou em tom de cobrança.

O desconforto foi imediato entre os colegas de partido, aliados do governo estadual, e escancarou o abismo entre promessas futuras e o drama presente vivido por milhares de pacientes.