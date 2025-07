PM flagra assalto a farmácia e prende dupla no Jardim Shangai

Dois assaltantes foram detidos em flagrante no momento em que roubavam uma farmácia da Drogasil no Jardim Shangai, em Campinas, na noite desta quarta-feira (23). A ação rápida da Polícia Militar impediu o desfecho do crime e libertou clientes e funcionários que estavam trancados em uma sala pelos criminosos.

Os autores foram identificados como um adolescente de 17 anos e um homem de 22 anos. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da PM que fazia patrulhamento na região desconfiou de dois homens encapuzados entrando na farmácia — que já havia sido alvo de roubo recentemente — e decidiu retornar ao local. Com os portões abertos e sem movimentação visível no interior, os policiais decidiram entrar.

O adolescente, de 17 anos, foi localizado com uma mochila contendo dinheiro roubado. Já o jovem, de 22 anos, tentou resistir à prisão e descartou sobre uma prateleira um simulacro de arma de fogo, carregado com cartuchos picotados.