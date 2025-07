Vestibular Unicamp 2026 terá inscrições entre agosto e setembro

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou o calendário oficial do Vestibular Unicamp 2026 , com inscrições abertas de 1º de agosto a 1º de setembro . A primeira fase será aplicada em 26 de outubro , e a segunda fase nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro .

A Comvest anunciou alterações no segundo dia de provas da segunda fase, com a redução de 20 para 18 questões, visando tornar o exame menos exaustivo. A decisão busca oferecer mais tempo de leitura e interpretação das perguntas, segundo o diretor da comissão, José Alves de Freitas Neto.“Acreditamos que, com o ajuste, os candidatos terão mais tempo para ler bem os enunciados e articular as informações solicitadas”, destacou.

Com isso, a divisão de questões no segundo dia será:

Ciências Humanas/Artes : 5 de História, 5 de Geografia, 1 de Filosofia e 1 de Sociologia.

: 5 de História, 5 de Geografia, 1 de Filosofia e 1 de Sociologia. Ciências da Natureza : 7 de Biologia, 5 de Química.

: 7 de Biologia, 5 de Química. Ciências Exatas/Tecnológicas: 5 de Física, 5 de Química.

As provas do primeiro dia da segunda fase permanecem iguais, com redação (duas propostas, sendo apenas uma a ser desenvolvida), 6 questões de Língua Portuguesa e Literatura, além de perguntas interdisciplinares e específicas conforme a área do curso escolhido.

Isenção da taxa