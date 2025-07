PF busca grupo na região que atacou banco com explosivos

Conhecido como “ Domínio de Cidades ”, esse tipo de crime envolve o uso de explosivos, armamentos de grosso calibre e táticas de guerra para cercar as cidades e inibir qualquer reação policial. Durante o ataque, grupos simultâneos atacaram as sedes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal da cidade, enquanto outra equipe usava explosivos de alto impacto para acessar o cofre da agência bancária.

A operação desta quinta cumpre nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Sumaré e Hortolândia, no interior de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Passos (MG), e as diligências contam com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Segundo a PF, os materiais apreendidos passarão por perícia técnica e poderão ampliar a identificação dos envolvidos. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, roubo qualificado e uso de explosivos, entre outros. As apurações seguem em curso.