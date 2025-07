Polícia apreende 173 mil metros de fios irregulares em Campinas

A Polícia Civil apreendeu 173 mil metros de fios elétricos irregulares em uma empresa no Jardim do Trevo, em Campinas. A ação ocorreu após denúncia feita por um representante do Sindicel (Sindicato da Indústria dos Condutores Elétricos do Estado de São Paulo), que suspeitava da venda de materiais fora das normas técnicas do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

A fiscalização, acompanhada pelo proprietário do estabelecimento, utilizou maquinário especializado e identificou nove tipos de fios que não atendiam aos padrões exigidos, com falhas nos critérios de resistência, flexibilidade e temperatura. Um dos produtos apreendidos era fio para alarme de incêndio — cuja falha pode comprometer o acionamento dos sistemas de segurança e representar risco de tragédias.