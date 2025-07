Explosão em casa deixa criança com 90% do corpo queimado

Um menino de três anos sofreu queimaduras em 90% do corpo após uma explosão em uma residência no Jardim das Oliveiras, em Campinas, nesta terça-feira (22). Outras duas crianças e o pai também ficaram feridos. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o menino foi socorrido em estado gravíssimo por um helicóptero Águia da PM e levado à UTI do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, onde segue internado.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu enquanto a madrasta preparava o almoço com o pai das crianças. Um frasco de álcool caiu durante o preparo da refeição, espalhando o líquido inflamável e provocando a explosão.