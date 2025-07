Hospital PUC-Campinas inaugura novo pronto atendimento

O Hospital PUC-Campinas anunciou a inauguração de um novo Pronto Atendimento (PA) exclusivo para atendimentos particulares e por convênios, com 2.350 metros quadrados de área construída e capacidade para realizar até 18 mil atendimentos por mês. A nova estrutura, que inclui 57 leitos de observação, foi projetada para reforçar os serviços de urgência e emergência, ampliando o acolhimento e melhorando os fluxos de atendimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o superintendente e diretor técnico do hospital, Aguinaldo Pereira Catanoce, o investimento marca um novo momento da instituição. “Estamos preparados para oferecer uma infraestrutura moderna, com foco na humanização do cuidado e na inovação tecnológica”, destacou.

A nova unidade é dividida em áreas para atendimento adulto e pediátrico, com triagem baseada na classificação de risco, o que garante maior agilidade e atendimento conforme a gravidade dos casos. A implantação do PA também permitirá uma reorganização interna no hospital, com mais espaço para ampliação de leitos e melhorias nos serviços já existentes.