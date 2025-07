Flávio Paradella: Uma decisão pragmática para pôr fim na novela

Mais um capítulo da longa novela da licitação do transporte coletivo de Campinas. Desta vez, a Prefeitura retirou oficialmente a exigência de frota elétrica no novo edital, previsto para ser lançado em outubro. A decisão, embora não surpreenda, chama atenção pelo peso simbólico da promessa que agora é deixada de lado. A eletrificação parcial da frota foi amplamente utilizada como vitrine eleitoral, teve verba do PAC garantida, visita presidencial e até solenidade em Brasília. Mas ficou só nisso.

Na prática, o que a nova versão do edital fará é abrir espaço para outras fontes de energia limpa, como gás natural, biometano, hidrogênio e combustíveis verdes que venham a surgir nos próximos anos. O discurso oficial é de “flexibilização tecnológica” para ampliar a concorrência. A medida vem após 1.130 sugestões recebidas durante a consulta pública, encerrada em julho.

É, sem dúvida, mais um recuo. Primeiro, a meta era 250 veículos elétricos. Depois, caiu para 60. Agora, não há mais obrigatoriedade alguma. A gestão Dário Saadi afirma que mantém o compromisso com a sustentabilidade, mas fica evidente a dificuldade de viabilizar, no curto prazo, um modelo de transporte com alta tecnologia e baixo impacto ambiental dentro da realidade financeira das empresas e do município.