Desmanche com veículos furtados é descoberto em Campinas

Dentro do imóvel foram encontrados os seguintes carros: um Chevrolet Cruze, ainda sem registro de furto; uma Fiat Strada, furtada no último sábado (19); um Hyundai HB20 e um Fiat Argo, ambos furtados na sexta-feira (18). Os três últimos já constavam em boletins de ocorrência anteriores.

A Polícia Militar desmantelou na noite de segunda-feira (21) um esquema de desmanche de veículos no Jardim das Bandeiras, em Campinas. Um suspeito foi preso em flagrante dentro de um galpão clandestino onde foram encontrados quatro veículos parcialmente desmontados, todos com queixas de furto, além de ferramentas, um simulacro de arma de fogo e placas veiculares.

A Polícia Civil, que registrou o flagrante no 2º Distrito Policial, apontou indícios de atuação organizada com divisão de tarefas e comercialização das peças no mercado ilegal. “Fica evidenciado um esquema estruturado, com a participação de vários indivíduos, capaz de subtrair e desmontar três veículos em dois dias”, descreveu o delegado Alexandre Melfi, que solicitou a prisão preventiva do indiciado, já condenado anteriormente por receptação.

Além dos veículos, foram apreendidos um celular, um simulacro de pistola e duas placas automotivas. A perícia foi acionada e o galpão deve passar por análise complementar para apuração de outros delitos e possíveis ramificações da quadrilha.