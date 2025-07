Emdec realiza 1º leilão on-line de veículos de 2025

A Emdec vai promover o primeiro leilão on-line de veículos de 2025 com 435 lotes disponíveis, totalizando 591 unidades entre carros e motos. A venda será realizada no dia 5 de agosto, pela plataforma www.e-leiloes.com.br, com organização própria da empresa municipal.

A lista inclui veículos com direito à documentação, além de itens classificados como sucata para reaproveitamento de peças e outros destinados à usinagem e reciclagem. Estão disponíveis 117 carros e 146 motos documentáveis, além de 140 carros e 29 motos para desmonte, e um lote com 157 veículos para prensa.

A visitação pública dos veículos poderá ser feita no dia anterior ao leilão, 4 de agosto, das 9h às 16h30, nos dois endereços onde os lotes estão armazenados: rua Miguel Cascaldi Júnior, 141 (bairro São José) e rua Antônio Manoel, 50 (Vila Industrial).