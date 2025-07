Ginásio do Taquaral recebe Feirão com 1,2 mil vagas de emprego

Mais de 1.200 vagas de emprego e estágio serão oferecidas no 15º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas, que acontece nesta sexta-feira, dia 25, no Ginásio do Taquaral. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, e contará com a participação de 17 empresas com entrevistas presenciais.

Antes de se encontrarem com os recrutadores, os candidatos passarão por uma triagem feita pelo Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT). Estão confirmadas empresas como Poupatempo, Pague Menos, Agência 5, CIEE, Dalben, Oba Hortifruti, CPFL, Desktop, Espro, entre outras.

Entre os destaques, o Poupatempo oferece 35 vagas para atendente de agência, enquanto a rede Pague Menos disponibiliza 33 vagas para operador de caixa e 32 para açougueiro.