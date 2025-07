Jovem morre em colisão entre moto e ônibus na Vila Teixeira

Uma motociclista de 28 anos morreu na manhã deste domingo (20), após um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo de Campinas. A colisão ocorreu por volta das 7h no cruzamento das ruas Cadete João Teixeira e José Maria Lisboa, no bairro Vila Teixeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a moto colidiu com a lateral do ônibus que operava a linha 210 – Terminal Campo Grande / Centro – Corredor Amoreiras. Após o impacto, a jovem foi atropelada pelo coletivo e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar, da Emdec e da perícia técnica estiveram no ponto da ocorrência para apuração dos fatos e liberação da via.