Segunda começa com frio leve e calor à tarde em Campinas

A segunda-feira (21) em Campinas será marcada por grande amplitude térmica. A manhã começa com frio leve, de 12ºC, mas ao longo do dia a temperatura sobe rapidamente, podendo chegar aos 27ºC à tarde, com sensação de calor em alguns períodos.

Apesar do sol estar presente, a previsão indica muitas nuvens ao longo do dia, especialmente à noite, quando o céu deve ficar mais fechado. Não há previsão de chuva, e os ventos seguem fracos, soprando de sudeste a 4 km/h.

A umidade relativa do ar varia entre 39% e 93%, mantendo o alerta para hidratação durante a tarde. A lua segue minguante, e o sol nasce às 6h47 e se põe às 17h41.