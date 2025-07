Caso Nicolly: Namorado é suspeito de matar adolescente de 15 anos

O delegado responsável pelo caso, Dr. Regino, do 2º Distrito Policial de Hortolândia, confirmou que as investigações apontam para um feminicídio cometido com planejamento prévio e extrema violência.

A motivação pode estar ligada a um triângulo amoroso entre a vítima, o namorado e a adolescente de 14 anos. A polícia também apura se outras pessoas participaram do crime ou ajudaram na fuga dos dois adolescentes.

A família de Nicolly relatou que ela viajou a Hortolândia para visitar o avô e se encontrar com o namorado. Ela teria passado dois dias na casa dele e deveria retornar à residência do avô em 14 de julho, mas desapareceu antes disso. O suspeito afirmou à família que teria terminado o relacionamento e que Nicolly havia saído sozinha no dia 12.