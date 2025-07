Adolescente de 15 anos é encontrada morta em Hortolândia

O corpo da jovem Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, foi encontrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) nas margens de uma lagoa que fica no Jardim Amanda, em Hortolândia. A adolescente estava desaparecida desde segunda-feira (14). O cadáver estava enrolado em um lençol.

De acordo com as autoridades, o principal suspeito é o namorado de Nicolly, de 17 anos. Uma jovem de 15 anos, que também teria envolvimento com o acusado, é suspeita de ter participado do assassinato. Ambos são procurados pela polícia.

Nicolly foi vista pela última vez ao sair da casa de sua avó, para ir visitar o namorado. A Polícia Civil apura se o crime foi previamente combinado. Na casa do suspeito foram encontradas manchas de sangue.