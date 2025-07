Flávio Paradella: O caos repetitivo e desgastante da nação

Só que não há surpresa — e talvez esse seja o sintoma mais grave. O que deveria causar espanto já se tornou rotina . O Brasil do século XXI viu desfilar um repertório de crises sem fim: Mensalão, Lava Jato, impeachment, caso JBS, a gestão criminosa da pandemia , e agora, investigações de tentativa de golpe e prisão de figuras centrais da política nacional .

A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e além da tornozeleira, Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, deverá cumprir toque de recolher noturno e não poderá manter contato com diplomatas, réus ou investigados nem se aproximar de embaixadas. Trata-se de mais uma fase de um cerco judicial que atinge diretamente o ex-mandatário, acusado em diferentes inquéritos e sendo julgado por tentativa de golpe. Uma situação vergonhosa.

Mais um capítulo se soma à longa e preocupante crônica da deterioração institucional do Brasil nos últimos 25 anos . A operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (18), que impôs tornozeleira eletrônica e outras restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , reforça a escalada de tensão entre os Poderes e aprofunda a paralisia política de um país que se acostumou ao caos como método de governança .

É sempre o próximo escândalo que supera o anterior. E assim, os discursos se sustentam pela necessidade de um inimigo, de ambos os lados. Um jogo perverso onde a polarização não só é útil — é essencial. Enquanto isso, o país real estagna, afundado em problemas sociais crônicos, infraestrutura precária e falta de perspectivas sustentáveis.

O que se vê, mais uma vez, é a tragédia de uma nação com um dos maiores potenciais do planeta sendo refém de um sistema político disfuncional, alimentado por demagogia, corrupção, impunidade e incompetência. Um sistema que não se renova, não se corrige, e não se responsabiliza.

A operação contra Bolsonaro, seja qual for seu desfecho jurídico, é mais uma peça de um tabuleiro viciado, onde o escândalo é regra e a estabilidade, exceção. Foi assim com Lula. É agora com Bolsonaro. O Brasil caminha como um náufrago institucional, flutuando entre ondas de autoritarismo, populismo e desgoverno — sempre à espera de um resgate que nunca vem.