Valinhos presta homenagem a Guarda morto após ataque com fogo

O agente foi alvo de um ataque no último 7 de julho , quando, durante atendimento a uma paciente em apoio ao CAPS II Esperança , foi incendiado com gasolina pela própria moradora da casa que estava em surto psicótico. Após ser atingido, Leandro teve as chamas apagadas por colegas da corporação e foi encaminhado inicialmente à Santa Casa de Valinhos , sendo depois transferido ao Hospital Irmãos Penteado, em Campinas , onde não resistiu aos ferimentos .

Na tarde desta quinta-feira (17), um cortejo com 15 viaturas da Guarda Civil Municipal, acompanhado por veículos da Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil, percorreu as principais vias da cidade em sinal de respeito e solidariedade. O trajeto teve início na funerária Bracalente, seguiu pela Avenida Invernada e passou pela região central, encerrando-se no Cemitério Municipal São João Batista, onde ocorre o velório e o sepultamento, marcado para as 17h.

O prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima, decretou luto oficial de três dias e destacou, em nota, que a prefeitura mobilizou toda a sua estrutura para oferecer suporte à família do guarda. “Nos solidarizamos profundamente com os familiares e reafirmamos nosso compromisso com o acolhimento e respeito à memória do agente”, afirmou a gestão municipal.

Trajetória de dedicação

Natural de Sumaré, nascido em 21 de dezembro de 1978, Leandro ingressou na Guarda Civil Municipal de Valinhos em 2000. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de liderança e atuou em grupos táticos, como a ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) e o GOC (Grupo de Operações com Cães). Também exerceu as funções de inspetor e subcomandante, sendo reconhecido pelos colegas como um profissional comprometido e respeitado.

O caso