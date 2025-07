Emdec interdita Lix da Cunha para recapeamento

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realiza nesta sexta-feira, 18 de julho, a interdição total da avenida Lix da Cunha, no trecho entre a avenida Benjamin Constant e o início do viaduto que leva à rua Marechal Deodoro e ao Terminal Metropolitano. A medida é necessária para a execução de obras de fresa e recapeamento da via.

O bloqueio ocorrerá no sentido Centro – bairro, das 8h às 16h, com agentes da Mobilidade Urbana atuando na orientação aos motoristas e no acompanhamento dos desvios programados.

Os seguintes cruzamentos também terão interdição total para veículos: