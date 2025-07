Campinas enfrenta julho sem chuva e com ar ainda mais seco

Campinas enfrenta um julho atípico e extremamente seco em 2025, sem o registro de um único milímetro de chuva até esta quinta-feira (17). O dado é do Cepagri da Unicamp, que confirma a repetição de um fenômeno raro: o mês sem nenhuma precipitação já havia ocorrido apenas outras duas vezes neste século — em 2017 e em 2008.

Julho é historicamente um período de estiagem na região, com média de 38 mm de chuvas, segundo a série histórica. No entanto, a ausência total de precipitação este ano chama atenção, especialmente pelo impacto no abastecimento de água e na qualidade do ar.

A temperatura média registrada até agora foi de 17,9ºC, levemente abaixo da média histórica para o mês, que é de 18,3ºC, considerando mínimas e máximas. Ainda assim, a sensação de tempo seco persiste, com baixa umidade do ar, o que pode agravar problemas respiratórios e aumentar o risco de incêndios em áreas de vegetação.