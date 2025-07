Flávio Paradella: A liderança de Campinas no saneamento

Segundo a parlamentar, há indícios de que Eduardo Bolsonaro participou de tratativas com representantes do governo dos Estados Unidos, o que teria culminado no anúncio de uma tarifa de 50% a produtos brasileiros, medida atribuída à retaliação pelo processo judicial contra Bolsonaro.

A vereadora ainda quer a apuração de que o governador Tarcísio de Freitas teria procurado ministros do STF para discutir uma possível saída do país por parte de Bolsonaro, em suposta tentativa de interferir no andamento do julgamento. A denúncia destaca que essas movimentações comprometem a soberania nacional e violam a independência entre os poderes.

No ofício enviado à PGR, Mariana Conti pede que sejam apuradas possíveis tentativas de coação no curso do processo, o que configura crime previsto no Código Penal. A vereadora afirma que o caso ultrapassa o debate político e atinge o núcleo da legalidade institucional brasileira.