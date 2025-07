PL anti-trans de Vini ‘copia’ texto barrado por ilegalidade

A proposta do vereador Vini Oliveira (Cidadania), que restringe a participação em esportes com base no sexo biológico, repete argumentos e estrutura de um projeto apresentado em 2023 pelo vereador Nelson Hossri (PSD) — que foi arquivado sem sequer ir à votação, após parecer contrário da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas.

Na época, Hossri alegava que “a ciência já provou as diferenças físicas entre homens e mulheres” e que a participação de atletas trans em equipes femininas representava uma “aberração” e uma ameaça à igualdade esportiva.

Dois anos depois, Vini Oliveira reapresenta uma proposta com os mesmos fundamentos. O novo texto proíbe a participação de atletas transexuais em times de gênero diferente do seu sexo de nascimento em competições esportivas oficiais em Campinas. Além disso, prevê multa de até 50 UFICs e sanções administrativas a entidades e órgãos públicos que desrespeitarem a regra.