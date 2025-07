Procon faz plantão de atendimento no CIC Vida Nova

Segundo o órgão, consumidores que desejarem atendimento em datas futuras podem demonstrar interesse pelos mesmos contatos . Se houver aumento significativo na demanda, a presença do Procon no local poderá ser ampliada .

A ação acontece mensalmente no endereço da rua Odete Therezinha Santucci Octaviano, 92 , no Conjunto Habitacional Vida Nova, e oferece orientações sobre direitos do consumidor , registro de reclamações , denúncias , abertura de processos e distribuição de materiais educativos voltados ao consumo consciente.

O Procon Campinas realiza nesta quarta-feira, dia 16 de julho , mais uma edição do plantão de atendimento no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Vida Nova . O serviço estará disponível das 10h às 15h e deve ser agendado previamente pelos telefones (19) 3226-6161 ou 3226-6889.

Além do plantão, o consumidor também pode procurar a unidade fixa do Procon no Agiliza Campinas – Unidade Ouro Verde, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Armando Frederico Renganeschi, s/n, 2º andar do Hortoshopping, no Jardim Cristina.