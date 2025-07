Flávio Paradella: Uma nova promessa pelo Mercadão

Com a entrega do Centro de Convivência Cultural finalmente realizada, os olhares — e as cobranças — agora se voltam para outro símbolo histórico da cidade: o Mercado Municipal de Campinas, o Mercadão. E a situação, mais uma vez, é de frustração. A obra de revitalização, que já se arrasta por tempo demais, tem um novo prazo: até o fim deste mês de julho. Só que o histórico de promessas não cumpridas faz com que o "em breve" soe mais como esperança do que como previsão concreta.

O prédio, fundado há mais de um século, é parte viva da identidade de Campinas. Mas, desde julho de 2023, seus permissionários estão alocados em tendas provisórias, sofrendo com queda nas vendas, calor, estrutura precária e perda de freguesia. E o que era para ser uma obra de 12 meses se tornou um processo penoso, repleto de obstáculos técnicos e administrativos.

A Prefeitura atribui o atraso a uma soma de fatores: mudanças no projeto de drenagem, ajustes estruturais por causa do solo encharcado — "quem conhece sabe que ali é brejo", repetiu o prefeito Dário Saadi na série de entrevistas que concedeu nesta segunda-feira — e, também, às cerca de 97 reformas internas feitas individualmente pelos permissionários. De fato, trata-se de uma obra complexa. Mas a falta de previsibilidade e a condução pouco eficiente do cronograma tornam ainda mais evidente a dificuldade que a cidade enfrenta para lidar com projetos públicos de infraestrutura.