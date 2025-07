Homem morre em troca de tiros com a PM em Campinas

A Polícia Militar de Campinas cumpriu na madrugada desta terça-feira, 15 de julho, um mandado de prisão que terminou com a morte de um homem, de 47 anos. A ação aconteceu no bairro São Pedro e envolveu troca de tiros entre o suspeito e os policiais. Segundo o boletim de ocorrência, ele era procurado por tráfico de drogas e homicídio e reagiu à abordagem com disparos de arma de fogo, sendo baleado e morrendo no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação teve início na Rua João de Oliveira Barreto, onde os policiais cercaram a residência do investigado. Ao perceber a chegada da PM, o homem fugiu pelos fundos da casa, invadindo um terreno com uma horta e uma construção em andamento. No local, conforme o relato dos policiais, ele portava um revólver e disparou contra os agentes, que revidaram. Nenhum policial foi ferido.

De acordo com o registro, os policiais efetuaram disparos durante o confronto. Ao lado do corpo do suspeito, foi encontrado o revólver calibre .38 utilizado na ação, com numeração raspada. No imóvel do suspeito, a polícia localizou uma pistola Taurus calibre 9mm também com numeração suprimida, drogas (6g de crack e 12g de maconha), quatro estojos de munição, um aparelho de pontaria a laser e um celular. Todo o material foi apreendido com lacres da perícia.