Caminhão com botijões bate em bitrem e trava D. Pedro

Um acidente envolvendo dois caminhões provocou congestionamento e interdição parcial por quase cinco horas na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, no início da tarde desta segunda-feira (14). A colisão traseira aconteceu na altura do km 135,8, sentido norte, por volta das 15h50.

De acordo com informações da concessionária Rota das Bandeiras e da Polícia Militar Rodoviária, um caminhão Mercedes Benz 1718, que transportava botijões de gás vazios, colidiu na traseira de um bitrem Scania G 420. O impacto causou vazamento de aproximadamente 3 toneladas de cascos de botijões no acostamento e no canteiro lateral da rodovia.

O acidente deixou quatro vítimas: uma com ferimentos moderados, encaminhada ao hospital por uma viatura do Corpo de Bombeiros, duas com ferimentos leves que recusaram atendimento, e uma pessoa ilesa. A faixa 3 e o acostamento foram interditados, o que causou congestionamento de quase dois quilômetros entre os km 134 e 135,8, com liberação apenas às 19h01.