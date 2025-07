Cesta básica em Campinas fecha semestre com alta de 8,96%

O custo da cesta básica em Campinas registrou queda de 0,16% em junho, segundo o Observatório PUC-Campinas, coordenado pelo professor Pedro de Miranda Costa. É o segundo mês consecutivo de recuo, mas o alívio foi insuficiente para conter a escalada de preços ao longo do semestre: a alta acumulada nos primeiros seis meses do ano foi de 8,96%.

Mesmo com a leve retração no mês, o valor médio da cesta ficou em R$ 810,20. Dos 13 itens analisados, oito subiram de preço, com destaque para a farinha, que aumentou 7,61%, e o pão francês, com alta de 1,83%. Já entre os que ficaram mais baratos, o arroz teve a maior queda (-4,63%), seguido por reduções no preço do tomate, batata, leite e carne.

No cenário nacional, Campinas segue uma tendência semelhante à observada em outras regiões. Das 17 capitais monitoradas pelo DIEESE, 11 registraram queda no valor da cesta básica em junho.