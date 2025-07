Indaiatuba abre concurso com salários de até R$ 26 mil

A Prefeitura informou que os valores pagos no concurso anterior estão bloqueados judicialmente e ainda aguardam decisão sobre a devolução. Os recursos foram pagos diretamente à banca anterior e não passaram pelo poder público.

Cargos oferecidos

Nível fundamental: motorista, pedreiro, agente operacional, operador de máquina pesada, entre outros.

Nível médio: agente comunitário de saúde, monitoramento, organização escolar, auxiliar educacional, entre outros.

Nível técnico: enfermagem, radiologia, edificações, segurança do trabalho, TI, entre outros.

Nível superior: dezenas de cargos nas áreas de educação, saúde, jurídica, fiscal, social, comunicação e engenharia.

A lista completa com todos os cargos e detalhes do concurso pode ser consultada na Imprensa Oficial do Município (edição nº 3307) ou diretamente no site da organizadora.