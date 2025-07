Homem é encontrado morto em banheira de motel

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (14) dentro de um quarto do Motel Charm’s, em Mogi Guaçu. Ele estava parcialmente submerso em uma banheira, com o dorso e a cabeça na água e apresentava cortes profundos nos pulsos.

Funcionários do motel acionaram a polícia depois que uma mulher saiu de um dos quartos nua e ferida, pedindo socorro. Ela relatou que estava com ele e que ele teria iniciado um ataque contra ela, além de se mutilar com um pedaço de vidro.

Segundo a versão apresentada pela mulher, ela conseguiu escapar após lutar contra o agressor. O corpo foi encontrado no local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.