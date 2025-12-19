Após onze dias de desaparecimento, a Polícia Civil confirmou, na quinta-feira (18), a identidade do corpo encontrado carbonizado no último sábado (13), na região da Vila Soma, em Sumaré, no interior de São Paulo. Trata-se do dentista Marcelo Bacci Coimbra, de 42 anos, morador de Amparo, que não era visto desde o dia 7 de dezembro.
As primeiras informações indicam um crime de extrema violência. O corpo foi localizado envolto em pneus e em estado avançado de carbonização. Peritos do Instituto de Criminalística colheram vestígios no local para auxiliar nas investigações. A confirmação da identidade da vítima só foi possível por meio de exames de DNA, conforme divulgado pela corporação.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Campinas, que atua em conjunto com outras unidades especializadas. De acordo com a polícia, diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio.
O caso
O crime é tratado como homicídio pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Campinas. A investigação teve início a partir de informações fornecidas pela família, que relatou movimentações bancárias atípicas de pequeno valor. O rastreamento dessas transações levou os investigadores a duas testemunhas em São Paulo.
O veículo de Marcelo foi encontrado totalmente incendiado na cidade de Sumaré, o que acendeu um alerta para a gravidade do caso.
A partir do celular da vítima, encontrado abandonado, a polícia obteve dados que permitiram identificar um homem que teria se encontrado com Marcelo na noite do desaparecimento. Testemunhas confirmaram que os dois estiveram juntos em um motel, de onde saíram posteriormente.
Ao menos quatro pessoas já reconheceram o suspeito, cuja identidade não foi divulgada pela polícia. As informações reunidas até o momento foram consideradas suficientes para que o delegado titular da DIG/DEIC Campinas, Marcel Fehr, instaurasse um Inquérito Policial pelo crime de homicídio.