Após onze dias de desaparecimento, a Polícia Civil confirmou, na quinta-feira (18), a identidade do corpo encontrado carbonizado no último sábado (13), na região da Vila Soma, em Sumaré, no interior de São Paulo. Trata-se do dentista Marcelo Bacci Coimbra, de 42 anos, morador de Amparo, que não era visto desde o dia 7 de dezembro.

As primeiras informações indicam um crime de extrema violência. O corpo foi localizado envolto em pneus e em estado avançado de carbonização. Peritos do Instituto de Criminalística colheram vestígios no local para auxiliar nas investigações. A confirmação da identidade da vítima só foi possível por meio de exames de DNA, conforme divulgado pela corporação.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Campinas, que atua em conjunto com outras unidades especializadas. De acordo com a polícia, diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio.

O caso