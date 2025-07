Chefs Campinas atrai 17 mil e celebra aniversário da cidade

A 12ª edição do Chefs Campinas reuniu cerca de 17 mil pessoas neste domingo (13), na Praça Carlos Gomes, no Centro, em um dos eventos mais aguardados das comemorações pelos 251 anos de Campinas. O festival gastronômico levou ao público 21 restaurantes renomados, dez cervejarias artesanais da RMC e uma programação cultural diversificada, com cardápios de até R$ 60.

Durante a festa, o público cantou parabéns para Campinas e participou da entrega simbólica de um bolo de aniversário. A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, destacou a importância da ocupação dos espaços públicos com cultura. “Eventos como esse mostram a força de Campinas como cidade aberta e vibrante”, afirmou.

Com o tema “Campinas, cidade cosmopolita, aberta para o mundo”, o evento celebrou a diversidade cultural e gastronômica da metrópole. Além da culinária, houve ações sustentáveis, como o uso de copos reutilizáveis, redução de resíduos e neutralização da pegada de carbono, em parceria com a ESG Pulse.