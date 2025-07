Idosa em cadeira de rodas morre atropelada por caminhão

Uma idosa de 81 anos, que utilizava cadeira de rodas, morreu após ser atropelada por um caminhão na manhã de sábado (12), em Cosmópolis. O acidente ocorreu por volta das 9h no cruzamento entre a Rua Ramos de Azevedo e a Rua Otto Herbst, na região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h12, mas, ao chegar ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais. A área foi isolada e a perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do atropelamento.

Ainda não foram divulgadas a identidade da vítima nem informações sobre testemunhas ou o condutor envolvido no acidente. O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.