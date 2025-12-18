18 de dezembro de 2025
QUE HORROR

Tio de 49 anos é preso após marretada no olho da sobrinha

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima de 36 anos foi encaminhada para atendimento médico; ambos estavam sob efeito de álcool no momento da agressão.
Um homem de 49 anos foi preso suspeito de tentativa de feminicídio contra a própria sobrinha, de 36 anos, no Jardim Igaçaba, em Mogi Guaçu. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi agredida com uma marreta, sendo atingida na região superior do olho esquerdo.

Os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, encontraram a mulher ferida e o suspeito, que inicialmente confessou a agressão, mas posteriormente negou os fatos.

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por avaliação médica e, em seguida, recebeu alta.

O agressor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso. A marreta utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia. O caso será investigado como tentativa de feminicídio, e o indivíduo responderá perante a Justiça.

