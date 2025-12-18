Um homem de 49 anos foi preso suspeito de tentativa de feminicídio contra a própria sobrinha, de 36 anos, no Jardim Igaçaba, em Mogi Guaçu. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi agredida com uma marreta, sendo atingida na região superior do olho esquerdo.

Os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, encontraram a mulher ferida e o suspeito, que inicialmente confessou a agressão, mas posteriormente negou os fatos.

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por avaliação médica e, em seguida, recebeu alta.