Vítima se defende com faca e ladrão é preso pela PM na região

A PM (Polícia Militar) de Hortolândia prendeu um homem por furto e receptação na madrugada de sexta-feira (11). Ele foi encontrado após tentar roubar uma casa no Parque Odimar, mas a vítima conseguiu se defender utilizando uma faca. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade.

Segundo a PM, um morado acordou com barulhos na sala de sua residência, na Rua Barão de Itapura, e surpreendeu um homem tentando roubar sua televisão. Segundo o boletim de ocorrência, houve uma luta corporal, e o morador precisou se defender com uma faca. O suspeito fugiu pulando o muro.

A Polícia Militar foi acionada e, após buscas, localizou o indivíduo em uma casa na mesma rua. Apesar da resistência do suspeito em abrir o portão, sua mãe autorizou a entrada dos agentes. Durante a revista, os policiais encontraram no quarto do homem o motor de uma motocicleta Honda CG 160 Fan preta, produto de um furto ocorrido anteriormente em Sumaré.