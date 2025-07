Flávio Paradella: Campinas, 251 anos

Eu tenho um amor profundo por Campinas. E esse amor nasce de coisas simples e grandiosas: da minha família, dos amigos, das histórias que vivo aqui, do trabalho que desempenho e do ofício que escolhi — o jornalismo — como ferramenta para tentar melhorar, de algum modo, essa cidade que pulsa tão intensamente .

Campinas é um polo que põe no bolso muitas capitais do país. Com sua potência industrial, sua excelência acadêmica, sua força cultural, científica, tecnológica. Com seus bairros que parecem cidades dentro de uma metrópole. Com seus parques, suas feiras, suas praças, sua gente.

E é essa gente — empreendedora, aguerrida, resiliente — que faz a cidade continuar. Mesmo diante dos tropeços e das urgências, há sempre quem construa, resista e sonhe por dias melhores. E isso é Campinas: uma cidade que não se entrega, que se reinventa.

Parabéns, Campinas. Que os próximos anos tragam mais escuta, mais planejamento, mais inclusão e mais coragem política para encarar os nós que nos prendem. E que nós, seus filhos e filhas, estejamos à altura de tudo o que você ainda pode ser. Porque, apesar dos pesares, é um orgulho viver aqui.