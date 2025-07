Ônibus do transporte de Campinas batem em carro na Santos Dumont

Um engavetamento envolvendo dois ônibus do transporte coletivo de Campinas e um carro de passeio complicou o tráfego na Rodovia Santos Dumont (SP-075), na região do Jardim do Lago, na noite de quinta-feira (10). O acidente aconteceu no km 73, sentido norte, por volta das 23h, e causou a interdição parcial da pista por cerca de uma hora.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um GM Onix reduziu a velocidade, provocando a colisão traseira com um ônibus do transporte municipal. Logo em seguida, outro ônibus, que vinha na mesma faixa, atingiu a traseira do primeiro coletivo. Após o impacto, o segundo ônibus ainda se chocou contra a defensa metálica do canteiro lateral.