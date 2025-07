Flávio Paradella: Um tiro no pé com selo Trump

Em vez de ser uma reprimenda ao atual governo, a sanção comercial soa como uma reação atravessada de Trump em defesa de Bolsonaro , misturando política interna dos Estados Unidos com o processo judicial brasileiro de 8 de janeiro de 2023. A carta, inclusive, acusa o Brasil — sem qualquer comprovação — de minar eleições livres e violar a liberdade de expressão dos americanos , numa salada de motivações ideológicas e pessoais que pouco têm a ver com comércio exterior.

Mas bastou o conteúdo da carta de Trump ao presidente Lula vir à tona para desmontar esse discurso. Na correspondência oficial, Trump cita diretamente Jair Bolsonaro e classifica como “vergonha internacional” o julgamento do ex-presidente brasileiro pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, o gesto dos EUA, longe de ser uma retaliação à política econômica ou diplomática de Lula, ganha o contorno claro de vendeta pessoal, articulada por aliados bolsonaristas nos bastidores .

O anúncio do presidente Donald Trump sobre a nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros , a mais alta entre as 22 nações listadas até agora, gerou, no primeiro momento, um surto de indignação no campo bolsonarista , que não perdeu tempo em atribuir a culpa ao governo Lula.

A ironia está no fato de que essa atitude de Trump acabou desgastando ainda mais o bolsonarismo, que se vê agora encurralado por um gesto de seu principal aliado internacional. Foi a tentativa de proteger Bolsonaro que provocou prejuízo real ao Brasil, atingindo diversos setores da economia — com destaque para a siderurgia, já impactada por tarifas pré-existentes.

Do lado do Planalto, Lula respondeu com firmeza. Disse que o Brasil “não aceitará ser tutelado por ninguém” e prometeu medidas com base na Lei da Reciprocidade Econômica. O discurso do presidente foi pragmático, institucional, e reforçou a soberania do país frente à tentativa de intromissão em temas internos. Vai surtir algum efeito? Difícil prever, afinal a luta é entre um peso pesado contra um pena pena.

Se Trump quisesse usar o argumento da participação brasileira nos Brics ou o discurso de desdolarização global como pretexto, até haveria espaço para debate geopolítico. Mas, ao colocar Bolsonaro como protagonista da motivação da medida, Trump tirou a questão do campo da política internacional e a mergulhou no universo do revanchismo pessoal — e expôs, no processo, o custo da atabalhoada articulação bolsonarista para o país.