Dário entrega Centro de Convivência e descarta concessão

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, descartou a concessão à iniciativa privada e confirmou que a Secretaria de Cultura será a responsável pela gestão do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, entregue oficialmente nesta quinta-feira (10) após mais de uma década fechado. A obra, com investimento total de R$ 62,4 milhões, marca o início da reocupação gradual do espaço.

Durante a coletiva de imprensa, Dário afirmou que a ocupação do complexo será coordenada diretamente pelo município. A Secretaria de Cultura e Turismo assume a manutenção e a programação artística do equipamento, considerado um dos mais importantes da cidade.

“Não há a concessão do espaço como um todo. Nós teremos algumas licitações para ajudar na operação do teatro, que era necessária a entrega da obra para iniciar. Mas a secretaria (cultura) é que vai fazer a gestão e que já coloca esse teatro no roteiro de grandes espetáculos nacionais”, afirmou o prefeito.