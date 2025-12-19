A Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Campinas decidiu nesta sexta-feira, às 10h, pelo arquivamento da denúncia apresentada contra o vereador Otto Alejandro (PL). O parecer contrário ao prosseguimento da apuração apresentado pelo vereador Eduardo Magoga (Podemos) foi aprovado por 2 votos a 1, com voto favorável à continuidade apenas da vereadora Fernanda Souto (PSOL), presidente do colegiado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O vereador Eduardo Magoga alegou que a suposta vítima voltou atrás em depoimento e o fato derruba a sequência do processo. “A imputação de quebra de decoro perde seu suporte fático-jurídico pelos seguintes fundamentos. Primeiro, a ausência de justa causa e inexistência de agressão. A suposta vítima negou categoricamente a ocorrência de qualquer ato de violência ou ameaça perpetrado pelo representado. A oitiva técnica esclareceu que os fatos narrados inicialmente não configuram ilícito penal, restando demonstrada a inexistência de dolo ou conduta agressiva”, citou o relator.

Magoga concluiu: “uma vez conforme depoimento colhido, a suposta vítima deixou claro que não houve nenhum tipo de agressão ou ameaça, inclusive tendo solicitado ao juiz da Segunda Vara de Violência Doméstica de Campinas a não decretação de medida protetiva, por não estar em perigo. Diante da convergência absoluta entre o desfecho judicial e indeferimento das medidas protetivas e o teor da instrução correcional, falece justa causa para a manutenção da acusação política”.