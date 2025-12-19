A Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Campinas decidiu nesta sexta-feira, às 10h, pelo arquivamento da denúncia apresentada contra o vereador Otto Alejandro (PL). O parecer contrário ao prosseguimento da apuração apresentado pelo vereador Eduardo Magoga (Podemos) foi aprovado por 2 votos a 1, com voto favorável à continuidade apenas da vereadora Fernanda Souto (PSOL), presidente do colegiado.
O vereador Eduardo Magoga alegou que a suposta vítima voltou atrás em depoimento e o fato derruba a sequência do processo. “A imputação de quebra de decoro perde seu suporte fático-jurídico pelos seguintes fundamentos. Primeiro, a ausência de justa causa e inexistência de agressão. A suposta vítima negou categoricamente a ocorrência de qualquer ato de violência ou ameaça perpetrado pelo representado. A oitiva técnica esclareceu que os fatos narrados inicialmente não configuram ilícito penal, restando demonstrada a inexistência de dolo ou conduta agressiva”, citou o relator.
Magoga concluiu: “uma vez conforme depoimento colhido, a suposta vítima deixou claro que não houve nenhum tipo de agressão ou ameaça, inclusive tendo solicitado ao juiz da Segunda Vara de Violência Doméstica de Campinas a não decretação de medida protetiva, por não estar em perigo. Diante da convergência absoluta entre o desfecho judicial e indeferimento das medidas protetivas e o teor da instrução correcional, falece justa causa para a manutenção da acusação política”.
Com esse resultado, a decisão da Comissão não encerra automaticamente o processo. Conforme prevê o rito, o entendimento pelo arquivamento precisará ser submetido ao plenário da Câmara, em sessão extraordinária, que será convocada para deliberar sobre o caso.
A Comissão Processante foi instaurada após aprovação unânime dos vereadores, com 29 votos favoráveis, a partir de denúncia apresentada por Adriano Vieira Novo, que aponta suposta quebra de decoro parlamentar e violência doméstica. Além de Fernanda Souto, integram a CP o vereador Eduardo Magoga (Podemos), relator, e o vereador Guilherme Teixeira (PL).
A denúncia se fundamentou em um boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, no qual uma suposta companheira relata agressão, injúria, ameaça de morte e dano ao patrimônio, além da retirada de uma televisão da residência. Outro episódio que foi citado envolve uma ocorrência em 13 de julho, quando o vereador teria quebrado o vidro traseiro de um ônibus e ameaçado o motorista durante um tumulto na Avenida Francisco Glicério.
A abertura do processo ocorreu em meio a forte repercussão pública, especialmente após a circulação de vídeos nas redes sociais envolvendo o parlamentar. Entre os registros estão imagens em que Otto Alejandro aparece ofendendo e ameaçando uma funcionária de portaria, com uso de termos homofóbicos, além de outro episódio em que ele ameaça Guardas Municipais, afirmando que eles “vão perder o emprego”.
Otto Alejandro nega todas as acusações. Até que o plenário se manifeste, o vereador permanece no exercício do mandato.
A data da sessão extraordinária que decidirá o destino do processo ainda será divulgada pela Mesa Diretora.