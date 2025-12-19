A Polícia Militar localizou e recuperou um veículo roubado na noite de quarta-feira (17), em Mogi Mirim. O carro foi encontrado estacionado na Avenida Pedro Botesi, após os policiais receberem um alerta de que o automóvel, com registro de roubo, havia passado por um radar eletrônico instalado na mesma via.
Durante a abordagem, os militares encontraram um casal no interior do veículo. Nenhum item ilícito foi apreendido com as pessoas, mas a consulta aos sistemas policiais confirmou que o carro era alvo de uma queixa de roubo.
Em depoimento, o homem que estava ao volante relatou à polícia que havia comprado o carro por R$ 14 mil. Segundo ele, já pagou R$ 10 mil em dinheiro e combinou de quitar o restante posteriormente. O condutor afirmou não ter conhecimento de que o veículo era produto de roubo. A mulher que o acompanhava disse que estava no local para acertar um serviço de faxina com o condutor.
No interior do carro, os policiais encontraram uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de um terceiro homem. Uma outra equipe foi deslocada até o endereço constante no documento. No local, um inquilino informou que o proprietário da habilitação é o dono do imóvel e forneceu o contato dele.
Ao ser localizado por telefone, o real proprietário do veículo contou à PM que está em São Paulo, na casa de familiares. Ele explicou que ainda está traumatizado, pois foi vítima do roubo do carro praticado por três indivíduos, entre eles um casal. Segundo a vítima, não foi possível identificar as características dos criminosos, pois foi obrigado a permanecer com a cabeça baixa durante toda a ação.
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. O automóvel foi apreendido para perícia e investigações. O casal que estava no carro foi liberado, mas o caso segue em apuração para esclarecer as circunstâncias do roubo e da venda irregular do veículo.