Um homem foi preso em flagrante na madrugada de quinta-feira (18) após agredir brutalmente a companheira no bairro Parque João de Vasconcelos, em Sumaré. O agressor, que é policial, cometeu as agressões mesmo depois de saber que a vítima havia acionado a polícia.

De acordo com o registro do 5º Distrito Policial de Sumaré, a vítima acionou a Polícia Militar, por meio do Copom, após sofrer a primeira agressão. O autor, ao ser informado pela mulher de que a polícia estava a caminho, fugiu do local.

No entanto, minutos depois, ele retornou à residência, localizada na Rua Alexandre França. Ao confirmar que a polícia havia sido chamada, iniciou uma nova série de agressões contra a companheira, atingindo-a com golpes no rosto e derrubando-a no chão.