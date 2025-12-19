Um homem foi preso em flagrante na madrugada de quinta-feira (18) após agredir brutalmente a companheira no bairro Parque João de Vasconcelos, em Sumaré. O agressor, que é policial, cometeu as agressões mesmo depois de saber que a vítima havia acionado a polícia.
De acordo com o registro do 5º Distrito Policial de Sumaré, a vítima acionou a Polícia Militar, por meio do Copom, após sofrer a primeira agressão. O autor, ao ser informado pela mulher de que a polícia estava a caminho, fugiu do local.
No entanto, minutos depois, ele retornou à residência, localizada na Rua Alexandre França. Ao confirmar que a polícia havia sido chamada, iniciou uma nova série de agressões contra a companheira, atingindo-a com golpes no rosto e derrubando-a no chão.
A equipe policial chegou ao local durante a segunda investida. A vítima, que apresentava hematomas no rosto e em outras partes do corpo, indicou aos PMs o endereço para onde o agressor havia fugido novamente.
Os policiais localizaram o homem, que, ao ser abordado, alegou ter agido em legítima defesa. A versão, no entanto, não se sustentou diante das evidências e do estado da vítima.
A mulher foi encaminhada à UPA Makarenko para receber atendimento médico. Tanto ela quanto o agressor foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré.
Após os procedimentos de polícia judiciária, o autor foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A identidade dele não foi divulgada.