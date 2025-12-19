Um homem de 47 anos foi assassinado a facadas na quinta-feira (18), no Jardim da Mata, região da Praia Azul, em Americana. O suspeito, de 50 anos, foi preso em flagrante pela Gama (Guarda Municipal de Americana) minutos após o crime. A vítima foi identificada como Fábio Bernardes.
De acordo com o registro policial, por volta das 10h30, agentes da Gama foram acionados para atender uma ocorrência na Rua dos Pinhais. No local, encontraram Fábio caído no chão, com graves ferimentos de faca. Ao lado dele, uma mulher também estava ferida.
A mulher, cuja identidade não foi divulgada, informou aos guardas que o autor dos golpes, identificado como Jaime Gomes Júnior, de 50 anos, estava dentro de uma casa na mesma rua.
Tentativa de fuga frustrada
Ao se aproximarem do imóvel, os patrulheiros viram o suspeito tentando fugir, mas conseguiram detê-lo. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde foi autuado em flagrante por homicídio e permanece preso.
Fábio Bernardes foi socorrido e transferido às pressas para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A faca utilizada no crime foi apreendida pelos guardas municipais e deve servir como prova material nas investigações, que agora serão conduzidas pelo 4º Distrito Policial (4º DP) de Americana. As motivações para o ataque ainda são desconhecidas pela polícia.