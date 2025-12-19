Um homem de 47 anos foi assassinado a facadas na quinta-feira (18), no Jardim da Mata, região da Praia Azul, em Americana. O suspeito, de 50 anos, foi preso em flagrante pela Gama (Guarda Municipal de Americana) minutos após o crime. A vítima foi identificada como Fábio Bernardes.

De acordo com o registro policial, por volta das 10h30, agentes da Gama foram acionados para atender uma ocorrência na Rua dos Pinhais. No local, encontraram Fábio caído no chão, com graves ferimentos de faca. Ao lado dele, uma mulher também estava ferida.

A mulher, cuja identidade não foi divulgada, informou aos guardas que o autor dos golpes, identificado como Jaime Gomes Júnior, de 50 anos, estava dentro de uma casa na mesma rua.

Tentativa de fuga frustrada