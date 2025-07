Operação prende trio com drogas e R$ 200 mil em Campinas

Ambos confessaram envolvimento com o tráfico . Segundo a jovem, de apenas 19 anos, ela trabalhava das 7h às 20h e recebia R$ 400 por turno. A equipe da PM também localizou na carteira do suspeito um bilhete manuscrito com o endereço da Rua Costa Rica, 32, no Jardim Nova Europa.

A operação teve início na Rua Doze de Abril, na Vila Georgina, local já conhecido pelo comércio de entorpecentes. Os policiais abordaram um homem e uma mulher , que estavam sentados em um ponto monitorado por tráfico. Com um deles, foram encontradas porções de maconha e R$ 600 em espécie . A mulhere carregava uma sacola com crack, cocaína e R$ 1.025 .

No local, foi encontrada outra mulher, que autorizou a entrada dos policiais. Na residência, havia anotações financeiras, máquinas de cartão, celulares e a quantia de R$ 200 mil em espécie, guardados em envelopes com valores discriminados. Ela afirmou que atuava na lavagem do dinheiro oriundo do tráfico, após contrair dívidas com agiotas. Segundo a suspeita, os valores eram entregues por motoboys e repassados após contagem e registro.

Foram apreendidos: